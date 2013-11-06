МВС пропонує запровадити в Україні ідентифікаційні картки дитини

МВС України пропонує запровадити в країні ідентифікаційні картки дитини

Наразі проект щодо заповнення ідентифікаційної картки дитини вже апробовується на базі Івано-Франківської області, де починає діяти програма «Дослідники», повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Головна ідея створення ідентифікаційної картки дитини – полегшення розшуку підлітка в разі його зникнення. Громадяни матимуть змогу заповнити картку разом зі своєю дитиною. Попутно дорослі зможуть обговорити з підлітком елементарні правила безпеки: як себе поводити, щоб не стати жертвою злочину. Поради фахівців розміщені у бланку картки.

Діти-учасники програми «Дослідники» разом із працівниками підрозділів кримінальної міліції у справах дітей розповсюджуватимуть бланки картки під час батьківських зборів у школах. Заповнену ідентифікаційну картку батьки зберігатимуть вдома. У разі зникнення дитини надання картки з інформацією значно полегшить правоохоронцям її розшук.

Крім того, при виїзді на відпочинок за кордон громадяни зможуть брати картку з собою і в разі необхідності – надати місцевим правоохоронним органам.

«Подібний досвід запроваджений у кількох державах, зокрема – у США та Канаді. У цих країнах він вже довів свою ефективність», – зазначив начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко.