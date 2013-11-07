У Криму затримали грабіжника мобільних телефонів

31-річний житель Нижньогірського району підозрюється в 12 грабежах, скоєних на території Сімферополя. Затримали селянина при спробі збути викрадений телефон.

Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в АР Крим, останньою жертвою грабіжника стала 16-річна мешканка Сімферополя. Дівчинка втратила свого мобільного вдень 2 листопада на вулиці Дм. Ульянова під час телефонної розмови, про що відразу ж заявила в міліцію. Юна городянка добре розгледіла свого кривдника і повідомила правоохоронцям його прикмети.

Зіставивши зовнішні дані з описами інших постраждалих, слідчі прийшли до висновку, що грабежі вчинені однією і тією ж людиною. Припускаючи, що чоловік піде здавати крадене в кіоски, які торгують засобами зв'язку, що вже були у користуванні, правоохоронці негайно вирушили на центральний ринок. Біля одного з кіосків міліціонери помітили чоловіка, схожого за описом на підозрюваного. Він якраз показував продавцеві мобільний такої ж марки і кольору, як і відібраний у дівчини. Побачивши правоохоронців, чоловік кинувся бігти, але сховатися йому не вдалося.

Оперативники з'ясували, що кримчанин вже мав судимість за грабіж, вчинений у Росії. Після звільнення в 2011 році і повернення в Україну чоловік ніде офіційно не працював.

Зараз зловмисникові пред'явлено повідомлення про підозру у вчиненні двох грабежів. В оперативників є вагомі підстави підозрювати його у вчиненні ще 10 аналогічних правопорушень - чоловіка вже впізнають жертви інших грабежів.

Усіх, хто впізнав зловмисника на фото і постраждав від його злочинних посягань, просять звертатися до міліції за телефонами: (0652) 27-55-19 і 102.