В Івано-Франківську презентували ідентифікаційну картку дитини

Начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко особисто завітав до Івано-Франківська, щоб представити громадськості «новинки», розроблені Міністерством внутрішніх справ України.

Керівник детально розповів про нові проекти, які реалізуються у рамках реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні.

За словами Олексія Лазаренка, Івано-Франківська область стала пілотним регіоном для запровадження нових проектів через те, що саме тут створені всі передумови введення комплексної системи для дітей, які опинились у конфлікті із Законом. В обласному центрі над цією програмою працює місцевий суд, є відповідний центр відвідування, а також домовленості з соціальними службами, Управлінням освіти, міліція також готова до змін.

Правоохоронці презентували ідентифікаційну картку дитини та розповіли батькам про важливість її ведення. Як зазначив Олексій Лазаренко, цей документ із фізіологічними даними та фотокарткою дитини повинні зберігати разом з іншими важливими документами батьки кожної дитини. «Це добровільний акт,- зазначив представник МВС, - громадяни повинні бути готовими до будь-якої екстреної ситуації, як от зникнення дитини. В цьому випадку правоохоронці можуть скористатись цим документом для більш ефективного розшуку».

Окрім того, керівник запевнив, що користувачами цих даних правоохоронці ставатимуть лише в екстрених випадках та у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» нестимуть відповідальність за конфіденційне використання інформації про дитину.



Фото: МВС України

Директор проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»Таня Сенфорд розповіла про проект «Дослідники», який покликаний зініціювати вивчення підлітками основ скаутингу і правоохоронної діяльності, що сприятиме посиленню взаємодії міліції і громади. За словами представниці із Канади, для учнів загальноосвітніх шкіл буде створено гуртки, де школярі пройдуть курс навчального модулю, аби черпати знання, в першу чергу, з основ теорії держави і права. «Ця програма добре зарекомендувала себе у Канаді, тому ми вирішили реалізувати її і в Україні»,- зазначила Сенфорд.

З числа дітей, які займатимуться в гуртках «Дослідників» буде обрано ряд волонтерів. Вони допомагатимуть батькам заповнювати ідентифікаційні картки їх дітей та консультуватимуть щодо особливостей ведення цього документу.