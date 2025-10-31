Йдеться про оновлення Windows 11 KB5067036.

Якщо ви часто користуєтеся Диспетчером завдань, вам, імовірно, слід уникати останнього оновлення Windows 11. У патчі KB5067036 виявлено критичний баг із диспетчером завдань, пише The Verge.

Тепер спроби його закрити через стандартний хрестик призводять до того, що замість цього створюється копія. Якщо закрити і його, з'явиться ще один. Вони споживають не так багато ОЗП, але з часом це може позначитися на продуктивності.

Кожен диспетчер завдань споживає приблизно 20-25 МБ ОЗП. За словами автора The Verge, у нього кількість відкритих процесів доходила до 69 одиниць. Таким чином споживання ОЗП зросло майже до 2 ОЗП.

Єдиний спосіб уникнути цього – закривати процес "Диспетчер завдань" у самому диспетчері у відповідній вкладці. Або можна відкрити командний рядок і ввести відповідну команду:

// taskkill /im taskmgr.exe /f

Microsoft новий баг поки що не коментувала.

Нагадаємо, попереднє оновлення Windows 11 зламало середовище відновлення системи. Через це неможливо ні вибрати потрібний пункт меню, ні навіть вийти з інтерфейсу відновлення, якщо комп'ютер раптово не завантажується.

На тлі цього в мережі пригадали, що нещодавно директор Microsoft хвалився, що приблизно 20-30% коду в деяких проєктах Microsoft уже написано ШІ.

