У Києві за 10 місяців зареєстровано майже 480 викрадень автомобілів

У Києві за 10 місяців зареєстровано 479 викрадень автомобілів з яких розкрито 120.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, крім того, інспекторами виявлено та затримано 20 автомобілів, які розшукувалися правоохоронними органами інших країн.

Рейтинг найпопулярніших серед викрадачів автомобілів очолили російські ВАЗи, яких за цей період викрадено 134. На другому місці - японські автомобілі «Тойота» (31 викрадення), на третьому - «Лексус» і «Деу» - по 26.

Найчастіше авто викрадають на проспекті Маяковського у Деснянському районі. Також часто викрадали автомобілі з вулиць Заболотного, Григоренка, Ревуцького та бульвару Лепсе .