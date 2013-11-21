В Одесі судитимуть маму і дідуся за побиття дитини

В Одесі міліція направила до суду обвинувальні матеріали на маму й дідуся, що били 8-річну дитину кілька днів поспіль.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, слідчим відділом Київського райвідділу міліції Одеси направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26-річної одеситки і її батька, які, «перестарався з вихованням дитини, заподіяли їй тілесні ушкодження».

Зокрема, до міліції надійшло повідомлення про те, що в медичний заклад за місцем проживання по вулиці Академіка Вільямса доставлено 8-річного хлопчика. На тілі дитини лікарі виявили численні садна і синці. За даним фактом почали кримінальне провадження на підставі ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Співробітники міліції під час розслідування з`ясували, що хлопчик проживав з мамою і дідусем. Родичі характеризували його як дуже активну дитину. При цьому хлопчик був обділений турботою та увагою, за витівки його нерідко карали. Як пояснили в міліції, після чергової провини дорослі кілька днів з виховною метою ставили хлопчика на коліна, наносили удари по тулубу руками.

За словами заступника начальника Київського райвідділу Одеського міського управління ГУМВС в Одеській області капітана міліції Олександра Мільчука, після проведення експертизи та інших слідчих дій матері і дідусю оголошено про підозру у вчиненні даного правопорушення.

«Підозрювані жалкують про свої методи виховання, проте за свій вчинок їм доведеться відповідати за Законом. Такі дії караються штрафом або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років», - сказав Мільчук.