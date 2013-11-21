Затримали злодіїв, які обікрали 39 квартир

В Олександрії Кіровоградської області правоохоронці затримали двох злодіїв, які обікрали 39 квартир.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в СЗГ УМВС в Кіровоградській області, наприкінці літа до міліції почали надходити заяви громадян про пограбування квартир у багатоповерхових будинках. При чому жодних сторонніх звуків сусіди ніколи не чули.

За кілька місяців від рук серійних злодіїв постраждали 39 власників квартир.

Зловмисники викрадали побутову техніку, комп’ютери, фотоапарати, посуд, килими, сумки, засоби гігієни, парфуми, косметику, золоті та срібні прикраси і навіть дешеву біжутерія. Потерпілі оцінюють збитки у півмільйона гривень.

Минулого тижня, після проведення низки розшукових заходів, оперативники затримали грабіжників - жителів Дніпропетровської області, 46-річного батька та 22-річного сина - «на гарячому». «При собі вони мали два пневматичних пістолети, набір металевих відмичок, ключів та тонкого дроту, за допомогою яких і відкривали замки», – повідомив начальник Олександрійського МВ УМВС України в Кіровоградській області Олександр Кодак.

Під час санкціонованого обшуку з помешкань зловмисників було вилучено велику кількість крадених речей, серед яких скриньки, набиті прикрасами, ручні годинники, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, пульти дистанційного керування.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). На батька та сина очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.