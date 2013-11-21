Юрисконсульт казначейської служби попався на хабарі

Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю Чернівецької області викрили в одержанні неправомірної вигоди юрисконсульта казначейської служби одного з районів регіону.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Посадовець вимагав хабар від сільського голови. З державної казни для благоустрою одного із сіл області на першочергові потреби громади було виділено 50 тисяч гривень. Аби гроші надійшли за призначенням, сільський голова мав сплатити хабар. Працівник казначейства вимагав від нього 4 тисячі гривень.

Після одержання другої частини хабара у розмірі 3-х тисяч гривень УБОЗівці затримали зловмисника.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк до 10 років із конфіскацією майна.