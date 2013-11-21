Понад 20 тонн прострочених тушонок вилучили на Тернопіллі

У Тернопільській області правоохоронці вилучили 41 тисячу прострочених тушонок. Загальна вага товару понад 20 тонн. Небезпечний товар належав підприємцю із Чортківського району. Про це 21 листопада повідомив начальник відділу ветеринарної міліції МВС України полковник міліції Сергій Оксюта.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За його словами, вся м'ясна продукція вилучена з обігу, а також вирішується питання про її утилізацію.

У той же час керівник ветеринарної міліції повідомив про виявлення у Дніпропетровській області підпільного цеху з переробки риби.

Підприємство, за інформацією Сергія Оксюти, працювало без будь-яких дозвільних документів.

«В одній з холодильних камер правоохоронці виявили майже 300 кг мороженої риби, на яку підприємець не зміг надати документи, що свідчать про її якість та безпеку», - зазначив глава служби і наголосив, що на території цеху також були виявлені відходи тварин невідомого походження і обладнання для виробництва кормів для тварин.

«Сумнівна продукція вилучена з обігу, а винні притягнуті до адміністративної відповідальності», - додав Сергій Оксюта.

Всього, за інформацією ветеринарної міліції, з початку року мобільні групи у складі правоохоронців і СЕС забезпечили профілактичні заходи на 361 об'єкті, діяльність яких пов'язана з обігом продукції тваринного походження.