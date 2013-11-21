В Україні поменшало умисних вбивств, – Захарченко

Умисних вбивств в Україні стало на17% менше (з 1977 до 1635), тяжких тілесних ушкоджень – на 16% (з 2842 до 2395), зокрема зі смертельними наслідками на 4% (з 660 до 634). Майже на чверть поменшало розбійних нападів (на 21% або з 2767 до 2191). Про це розповів міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Водночас, за словами міністра, сукупний аналіз криміногенної ситуації свідчить про її подальшу стабілізацію. «Кількість заяв і повідомлень про злочини, правопорушення й інші події, що надійшли до МВС за 10 місяців цього року, у порівнянні з таким самим періодом торік фактично не змінилася. Це менш як 3,9 мільйона звернень. Водночас з початку року в Єдиному реєстрі зареєстровано майже 538 тисяч кримінальних правопорушень (без урахування закритих), що на 28,5% більше, ніж обліковані злочини за аналогічний період торік», – сказав Захарченко.

Такі показники, за словами міністра, зумовлені зі змінами у кримінальному процесуальному законодавстві, якими скасовано інститут дослідчої перевірки і таку стадію процесу, як відмова в порушенні кримінальної справи. Відтепер всі заяви, як зазначив Захарченко, що мають хоча б формальні ознаки кримінального правопорушення, реєструють в ЄРДР і за ними проводять досудове розслідування.

«Порівняйте, якщо торік кримінальні справи порушували лише за кожною восьмою заявою, то нині досудове розслідування розпочинається за кожною третьою. Тож істотно зріс рівень правоохоронного обслуговування громадян, якість розгляду та прийняття процесуальних рішень за їхніми заявами й повідомленнями. Проте це засвідчує не лише стабільність криміногенної ситуації та її контрольованість з боку правоохоронних органів, а й зменшення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень», – наголосив міністр.

Окрім цього, очільник МВС сказав, що нині можна констатувати поступове підвищення ефективності оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ.

«Оскільки один із результатів роботи міліції — розслідуване і направлене до суду кримінальне провадження, зазначу, що цей показник також зростає. Якщо у І кварталі цього року він складав майже 19 тисяч правопорушень, у ІІ — майже 23,5 тисячі, то в ІІІ — понад 24,7 тисячі. Крім того, на 2-3% краще, ніж торік розкривають резонансні злочини — умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження тощо», – сказав міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.