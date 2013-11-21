Захарченко: МВС стане відомством європейського зразка

У процесі перетворення МВС на правоохоронне відомство європейського зразка роботі зі зверненнями громадян приділяємо якнайсерйознішу увагу. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Тепер, за словами Захарченка, у людей є багато можливостей звернутися до міліції: написати заяву, надіслати повідомлення чи запит електронною поштою, зокрема й на його персональний блог.

Кожне повідомлення, як переконує міністр, ретельно перевіряється, і про результати обов’язково повідомляють заявника.

«Крім того, ми не випускаємо з поля зору взаємодію зі ЗМІ. Впродовж дев’яти місяців цього року було розглянуто понад 15 тисяч запитів на публічну інформацію. Ще майже тисяча інформаційних запитів від преси була отримана безпосередньо Управлінням зв’язків із громадськістю, і відповіді на них у вигляді коментарів оперативно з’являлися на шпальтах друкованих і електронних видань, а також на телебаченні», – наголосив міністр.

Окрім цього, Віталій Захарченко сказав, що громадянам у нагоді стануть і кілька новинок, покликаних спростити процес звернення по допомогу до правоохоронців. Одна з них — геоінформаційна система «Дільничний інспектор міліції», завдяки якій є можливість прямого зв’язку між дільничним та жителями того чи того населеного пункту. Крім того, за її допомогою можна інформувати громадян про оперативну ситуацію: розшук злочинців, безвісти зниклих людей, підлітків тощо.

«Також на сайті МВС з’явилася рубрика «Допомога громадянам» з порадами фахівців, як діяти в найтиповіших ситуаціях, та номери «гарячої лінії» МВС, що працюють в цілодобовому режимі. Є кілька сервісів, присвячених розшуку осіб, що скоїли злочини або зникли безвісти, пошуку викрадених речей, транспортних засобів, мобільних телефонів», – сказав очільник МВС.