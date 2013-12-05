На Дніпропетровщині вбили депутата міськради

Ймовірно через бізнес

4 грудня ввечері у місті Орджонікідзе Дніпропетровської області, поблизу одного із кафе міста, вбили директора рудоремонтного заводу, депутата міської ради Сергія Полякова. Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, чоловік загинув внаслідок вогнепального поранення в голову. Працівники міліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі правоохоронці роблять усе задля встановлення особи та затримання зловмисника. Основна версія правоохоронців – фінансово-економічна діяльність загиблого. Сергій Поляков – депутат міської ради Орджонікідзе, колишній очільник міської організації партії «Фронт змін» (до її розпуску).

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