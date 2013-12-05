На Дніпропетровщині вбили депутата міськради
Ймовірно через бізнес
4 грудня ввечері у місті Орджонікідзе Дніпропетровської області, поблизу одного із кафе міста, вбили директора рудоремонтного заводу, депутата міської ради Сергія Полякова.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, чоловік загинув внаслідок вогнепального поранення в голову.
Працівники міліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі правоохоронці роблять усе задля встановлення особи та затримання зловмисника.
Основна версія правоохоронців – фінансово-економічна діяльність загиблого.
Сергій Поляков – депутат міської ради Орджонікідзе, колишній очільник міської організації партії «Фронт змін» (до її розпуску).