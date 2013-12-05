На хабарі затримали посадовця з інспекції сільського господарств

У Кіровоградській області затримали посадовця-хабарника з Державної інспекції сільського господарства.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час проведення слідчих дій задокументовано кілька епізодів вимагання та одержання службовцем грошових коштів у розмірі від 1 000 до 20 000 грн.

Особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У справі триває досудове розслідування.