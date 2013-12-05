Довідка з військкомату для закордонного паспорта не потрібна

Відтепер для оформлення закордонного паспорта чоловікам призовного віку не потрібно подавати довідку з військкомату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби, зазначивши, що сьогодні, 5 грудня, набув чинності закон, яким внесено зміни до Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Зокрема, відповідно до внесених змін, з числа підстав для відмови у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон виключено відсутність відстрочки у призові на строкову військову службу, йдеться в повідомленні.

Таким чином, підрозділи міграційної служби відтепер не контролюватимуть при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон зазначені обставини, отже, подання довідки з військових комісаріатів для юнаків призовного віку при оформленні закордонного паспорта втратило необхідність, наголосили в Держміграції.

