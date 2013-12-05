Міліція відкрила 64 провадження

Органи внутрішніх справ відкрили вже 64 кримінальних провадження щодо правопорушень під час акцій протесту в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

“У період з 24 листопада по 3 грудня органами внутрішніх справ відкрито 64 кримінальних провадження щодо подій під час акцій протесту, які занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, - сказав Татаров.

Також він повідомив, що наразі в столичних лікарнях перебуває 412 громадян, які отримали травми під час сутичок у центрі столиці, понад 220 з цих людей - співробітники правоохоронних органів.

Водночас Татаров зазначив, що на даний час за підозрою у скоєнні правопорушень затримано вже 14 осіб.

Разом з тим заступник начальника ГСУ заперечив інформацію щодо безвісти зниклих під час заворушень.

“На сьогоднішній день у нас немає такої інформації, до органів внутрішніх справ з цього приводу ніхто не звертався”, - сказав Татаров.

У той же час він закликав громадян, чиї родичі чи близькі зникли, звертатися до правоохоронних органів з відповідними заявами.