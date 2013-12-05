Командир „Беркуту” не причетний до керування трактором на Банковій

В Міністерстві внутрішніх справ спростовують причетність командира столичного «Беркуту» до штурму Адміністрації Президента 1 грудня.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.

Зокрема, як зазначили в УЗГ, «в мережі Інтернет з’явилася інформація про те, що нібито командир київського «Беркуту» у неділю 1 грудня на вул. Банковій направляв трактор на турнікети та стрій правоохоронців».

У зв’язку з цим в МВС заявили, що «ця інформація не відповідає дійсності і є нічим іншим як провокацією».

«Насправді, у цей час командир столичного «Беркуту» знаходився на службі у форменому одязі поряд із своїми підлеглими», - зазначається в повідомленні.

При цьому в МВС підкреслили, що на сьогодні встановлено особи, які дійсно керували цим транспортним засобом. За цим фактом відкрито кримінальне провадження та вживаються заходи щодо встановлення місця перебування цих правопорушників та їх затримання, додали в міністерстві.

Як повідомлялося, журналісти кількох видань помітили на відео командира столичного «Беркуту», полковника міліції Сергія Кусюка, який нібито підбурював мітингувальників йти штурмом на Адміністрацію Президента 1 грудня.

На прохання ТСН прокоментувати цю схожість у міліції відповіли, що подробиці нададуть після розслідування подій.

Нагадаємо, саме таран трактором, кидання каміння в голови правоохоронців, димові гранати і фаєри, стали головною підставою для чергового силового розгону людей «беркутівцями». І саме тоді були затримані дев`ятеро осіб, які начебто і провокували сутички. Хоча свідки тих подій і сьогодні заявляють - узяли не тих і навряд чи візьмуть.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції і імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися досить агресивно. Журналісти, які були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали у спецназівців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знання тактики їх поведінки.

Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні більш як 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.