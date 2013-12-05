Захарченко назвав злочином складання мітингувальниками списків
Такі дії передбачають відповідальність
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко попереджає активістів Євромайдану про те, що складання, за його словами, «для покарання», списків суддів, посадовців і працівників міліції є злочином.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
“Такі дії вже мають ознаки складу злочину і передбачають кримінальну відповідальність”, - сказав Захарченко, зауваживши, що так само порушенням закону — втручання у діяльність судів є заяви про те, що міліція начебто затримала не винуватих осіб під час масових акцій.
Як повідомлялося, опозиція оприлюднила «люстраційні списки» працівників «беркуту» і суддів, котрі, на їхню думку, причетні до побиття студентів і винесення незаконних рішень. Як відомо, люстрація – це заборона для певних категорій громадян обіймати державні та інші посади.