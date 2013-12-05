Захарченко назвав злочином складання мітингувальниками списків

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко попереджає активістів Євромайдану про те, що складання, за його словами, «для покарання», списків суддів, посадовців і працівників міліції є злочином.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Такі дії вже мають ознаки складу злочину і передбачають кримінальну відповідальність”, - сказав Захарченко, зауваживши, що так само порушенням закону — втручання у діяльність судів є заяви про те, що міліція начебто затримала не винуватих осіб під час масових акцій.

Як повідомлялося, опозиція оприлюднила «люстраційні списки» працівників «беркуту» і суддів, котрі, на їхню думку, причетні до побиття студентів і винесення незаконних рішень. Як відомо, люстрація – це заборона для певних категорій громадян обіймати державні та інші посади.



