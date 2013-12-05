Нардепи відвідали у лікарні правоохоронців

5 грудня депутати Комуністичної партії України у Центральному госпіталі МВС відвідали правоохоронців, що отримали травми під час сутичок з мітингувальниками.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, нардеп від КПУ Ольга Левченко разом з однопартійцями відвідала правоохоронців, що постраждали у сутичках біля пам’ятника Леніну.

Нагадаємо, що ввечері 1 грудня на бульварі Шевченка у Києві радикально налаштовані мітингувальники намагалися зруйнувати пам’ятник Леніна. Коли з’явилися представники «Беркуту» та працівники Шевченківського та Голосіївського райвідділів міліції, відбулася сутичка, в ході якої постраждали правоохоронці.

Олександр Яременко, член комуністичної партії, спілкуючись із хворими розповів, що й сам став очевидцем тих подій. «Коли дії мітингувальників вийшли за рамки терміну «мирна» акція протесту, в хід пішли «фаєри», металеві ланцюги, молотки. Правоохоронців обливали речовиною невідомого походження, закидали шматками фанери, а вони зібравшись у кільце навколо пам’ятника, не дозволили втілити зловмисні наміри».

Пам’ятник Леніну вцілів, його ж захисники поплатилися за це своїм здоров’ям. Лікуючись від отриманих травм у Центральному госпіталі МВС, працівники внутрішніх справ не можуть отямитися від того, що постраждали від громадян, життя та здоров’я яких захищають щодня.

Ольга Левченко від імені усіх членів партії щиро подякувала правоохоронцям за мужність, за те, що ризикуючи своїм життям, виконали обов’язок, покладений державою.

«Коли ми дізналися, що під час охорони пам’ятника, постраждали правоохоронці, вирішили, що особисто відвідати та висловити вдячність - найменше, що можемо зробити, - розповіла Ольга Володимирівна. - Прикро, що виконуючи свої службові обов’язки, ці мужні люди поплатилися своїм здоров’ям».