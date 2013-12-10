У кримчанина вилучено майже 0,5 кг марихуани

Ніде непрацюючий житель Бахчисарайського району ховав наркотичний засіб у сараї, а вирощував коноплі у себе на городі. Відтепер йому доведеться за вчинене відповісти за Законом. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Співробітники сектору дільничних інспекторів міліції Бахчисарайського райвідділу у ході проведення санкціонованого судом обшуку в домоволодінні 44-річного селянина виявили два газетних згортки з речовиною сіро-зеленого кольору у висушеному вигляді з характерним запахом конопель.

Крім того, таку ж речовину правоохоронці виявили в підсобному приміщенні, в ящику, а на підлозі знаходилася пляшка з кантом коричневого кольору.

Згідно з висновком експертизи, вилучене є особливо небезпечним наркотичним засобом - марихуаною, загальною вагою близько 500 грамів.

Селянин зізнався, що коноплі вирощував у себе на городі для особистого вживання.

З'ясувалося, що чоловік раніше в поле зору міліціонерів не потрапляв, він не одружений, проживає з матір'ю-інвалідом, яка паралізована і самостійно не пересувається. Кримчанин перебуває на обліку у лікаря-нарколога.

На даний час відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той же термін.

Нагадаємо, днями у Кіровському районі Криму міліціонери викрили чергового «нарколюбителя».