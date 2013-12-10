На Львівщині заступник мера попався на хабарі

У Львівській області заступника міського голови затримали під час одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, цього тижня працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, під процесуальним наглядом та спільно з прокуратурою області, затримали заступника мера міста одного з райцентрів Львівської області під час отримання неправомірної вигоди.

Як зазначається у повідомленні, 44-річний посадовець вимагав та отримав хабар за сприяння у позитивному рішенні виконавчого комітету міської ради про надання дозволів на розміщення у місті малих архітектурних форм.

Заступник міського голови кошти отримав, однак скористатись ними не встиг, оскільки був затриманий правоохоронцями. Сума неправомірної вигоди становила 5 тис. гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з поінформованих джерел, у Жовківській міській раді, на хабарі затримали заступника міського голови міста Жовква.