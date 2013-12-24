Верховний Суд остаточно визначив вартість закордонного паспорту

Верховний Суд України остаточно визначив вартість закордонного паспорту в 170 гривень.

Відповідним рішенням в грудні цього року суд останньої інстанції в Україні підтвердив правоту руху “Стоп свавіллю в паспортних столах” протягом 2 років.

Активісти кампанії “Стоп свавіллю в паспортних столах!” запоріжці Ігор Блюменталь та Руслан Жиров у судових баталіях дійшли до Вищого адміністративного суду. Однак, рішення касаційних судів у двох ідентичних справах мали різний результат.

У рішенні від 05.06.2013 року Феміда підтвердила єдину законну вартість закордонного паспорта на суму 170 гривень. А у рішенні від 17.09.2013 року судді стали на бік ДМС, яка вимагала з громадян додаткові 87,15 гривень за невідомі платні послуги та 120 гривень за бланк паспорта, який є власністю держави. Як відзначається у повідомленні, остаточну крапку у роз’ясненні норм законодавства поставив Верховний суд України.

Єдиним обов’язковим платежем при оформленні закордонного паспорта за 30 календарних днів є державне мито на суму 170 гривень.

Демальянс