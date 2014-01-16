Рада ввела відповідальність за поширення наклепу у ЗМІ

Верховна Рада України ввела покарання у вигляді штрафів та виправних робіт за наклеп у засобах масової інформації та в Інтернеті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленому сьогодні Законі «Про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян».

Змінами до Кримінального кодексу України, який було доповнено статтею 151-1 (наклеп), встановлюється, що наклеп, тобто умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи, карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до 1 року.

Наклеп у творі, що публічно демонструється, у ЗМІ або в Інтернеті, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп, карається штрафом від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 1 року.

Водночас, наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, карається виправними роботами на строк від 1 до 2 років або обмеженням волі на строк до 2 років.