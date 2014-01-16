Голову сільради підозрюють в отриманні 400 тис. грн хабара

У Закарпатській області голову сільської ради одного з сіл Ужгородського району підозрюють в отриманні 400 тис. грн хабара. Ці кошти жінка одержала від підприємця за сприяння у виділенні йому земельної ділянки.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Працівники Управління по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в Закарпатській області в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів викрили злочинні дії голови сільської ради одного з сіл Ужгородського району.

Як встановили правоохоронці, фігурантка справи, використовуючи своє службове становище голови села, без відповідного висновку земельної комісії сільради, ініціювала на сесії розгляд заяви приватного підприємця про виділення йому земельної ділянки в розмірі півтора гектара. Однак зробила вона це не безкоштовно, а одержала «гонорар» в сумі 400 тисяч гривень.

Про незаконну оборудку стало відомо правоохоронцям, і за даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Голові сільради повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Якщо вину жінки-керівника буде доведено в суді, їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Розслідування даного резонансного злочину триває.