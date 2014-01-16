Дмитро Лазарєв очолив міліцію Рівненщини. Фото

Заступник Міністра внутрішніх справ України — керівник апарату Сергій Лекарь представив особовому складу нового начальника УМВС України в Рівненській області. Ним став полковник міліції Дмитро Лазарєв, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.



Під час заходів Сергій Лекарь подякував Василю Лазутку за добре налагоджену роботу міліції Рівненщини.

«Аналізуючи результати організації діяльності хочу сказати, що вклад Василя Івановича є дуже високим. В області непоганий рейтинг. Хочу зазначити, що значно збільшилося розкриття злочинів. Враховуючи вклад керівника УМВС, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко прийняв рішення про відзначення генерал-майора міліції Лазутка Василя Івановича», – сказав Лекарь.

Представляючи нового очільника міліції Рівненщини, Сергій Лекарь зазначив, що Дмитро Лазарєв досвідчений керівник, професіонал, який має значний досвід практичної та управлінської роботи в органах внутрішніх справ та побажав йому успіхів на новій посаді.

Звертаючись до особового складу заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь зазначив, що основні завдання міліції — це в першу чергу зміцнення громадської безпеки, дотримання прав громадян, покращення роботи дільничних інспекторів міліції, діалог з населенням, боротьба з корупцією і зменшення кількості правопорушень у самій системі органів внутрішніх справ. Ці питання є пріоритетними. Саме головне — це зміцнення довіри населення. Необхідно налагоджувати співпрацю з людьми і громадськими організаціями, плідно працювати із засобами масової інформації, координувати роботу із місцевими органами державної влади та самоврядування. На таких принципах повинна базуватися робота органів внутрішніх справ.

У свою чергу Дмитро Лазарєв висловив подяку за довіру і запевнив присутніх, що під його керівництвом міліція Рівненщини і надалі гідно виконуватиме завдання, поставлені Президентом України, Урядом та Міністром внутрішніх справ. У своєму зверненні до особового складу новопризначений начальник міліції Рівненщини націлив підлеглих на плідну роботу та висловив сподівання на тісну і конструктивну співпрацю з усіма представниками органів державної влади та населенням області.