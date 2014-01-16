У Хмельницькому підлітки налагодили „бізнес” на крадіжках знаків з авто

У Хмельницькому міліціонери затримали зловмисників, на рахунку яких більше півсотні крадіжок автомобільних номерів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, двоє 19-річних жителів обласного центру розробили злочинну схему, за допомогою якої викрадали номерні знаки з автомобілів, а потім повертали їх власникам за визначену плату. Працівники Хмельницького МВ УМВС затримали зловмисників «на гарячому» під час скоєння чергової крадіжки.

Підозрювані виявились давніми знайомими: хлопці товаришували із раннього дитинства, навчались в одному класі, але після закінчення школи замість того, щоб продовжувати здобувати освіту та будувати плани на майбутнє, почали шукати легких шляхів заробітку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що юнаки протягом кількох останніх місяців займалися викраденням номерних знаків із автомобілів, які власники на ніч залишали не на стоянках, а у дворах будинків. Зловмисники передусім звертали увагу на іноземні автомобільні номери, адже знали, що в Україні їх власник не зможе отримати нові. Також попитом у зловмисників користувались так звані «модні» номери із цікавою комбінацією цифр.

Далі хлопці діяли за заздалегідь продуманою схемою: під двірником лобового скла залишали власноруч написану записку із зазначенням електронної адреси, за допомогою якої можна було зв’язатися із ними. Після того, як потерпілий виходив на зв'язок, викрадачі на підтвердження того, що викрадені номерні знаки знаходяться у них, надсилали фотографії та пропонували перерахувати за їх повернення кошти в сумі від 100 до 300 гривень на певний електронний рахунок. Лише після підтвердження перерахунку вказаної у записці суми зловмисники повідомляли, де знаходяться викрадені ними номерні знаки. А ховали вони їх у найрізноманітніших місцях: на дахах та у підвалах багатоповерхівок, за сміттєпроводами та поштовими скриньками тощо.

На сьогодні працівниками Хмельницького МВ УМВС України в області зафіксовано майже півсотні крадіжок, вчинених підозрюваними за вказаною схемою. І з кожним днем ця цифра зростає. Крім того, встановлено, що кримінальний дует «працював» також у Кам’янці-Подільському та Старокостянтинові. Зокрема, кам’янець-подільськими правоохоронцями доведено причетність молодиків до десяти аналогічних крадіжок.

Стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.