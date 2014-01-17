У Одесі чоловік викрав інтернет-кабель у 20 будинках

У Одесі затримано зловмисника, який викрав інтернет-кабель в понад 20 багатоповерхових будинках.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, підозрюваний два місяці тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

«За нетривалий час зловмисник позбавив Інтернету мешканців понад двадцяти багатоповерхівок у Суворовському районі. При спробі продати чергову порцію металу він був затриманий оперативниками Суворовського райвідділу міліції. Крім викраденого кабеля, у чоловіка вилучено спеціальні кусачки, якими він різав метал», - повідомили у відділі.

У 39-річного затриманого - 11 судимостей за вчинення майнових злочинів.

Він викрадав кабель вранці, коли мешканці будинків ще спали або пішли на роботу. Чоловік заходив у під`їзд, швидко перерізав кабель в декількох місцях на різних поверхах, після чого витягав його по всій довжині.

«На всю цю «операцію» досвідчений зловмисник витрачав лічені хвилини. Того ж дня він обпалював кабель на пустирі за околицею міста і вже ввечері ніс кольоровий метал на продаж. Тільки в одному будинку чоловік добував в середньому майже 100 метрів кабелю. Іноді ж з цією метою він відвідував по кілька будинків на день», - розповіли в міліції.

Зараз за даними фактами розпочато розслідування в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваний перевіряється на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території району. Йому загрожує чергове позбавлення волі на строк до 5 років.