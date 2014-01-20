На Грушевського тривають масові заворушення

Кількість правопорушників на вулиці Грушевського у Києві сягає близько 500 осіб, частина з яких – представники так званої самооборони Євромайдану.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Вони кидають у бік міліції бруківку, пляшки із запалювальною сумішшю, обстрілюють із салютних установок, а також стріляють із рогаток металевими болтами та камінням.

У той час як міліція стримує їх спроби прорватися до будівель Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, вони постійно вчиняють напади на правоохоронців.

За спостереженнями міліції, правопорушники вчиняють напади позмінно. В той час як одна група знаходиться на вул. Грушевського, інша – відпочиває в наметах на Майдані Незалежності та в Будинку профспілок, де їх інструктують їхні політичні лідери про подальші дії.

Міліція вкотре закликає громадян припинити протистояння, не вчиняти злочинів та дотримуватися громадського порядку.