МВС: Учасники Автомайдану нападали на автобуси з ”Беркутом”

У Міністерстві внутрішніх справ заперечують напади «Беркута» на учасників Автомайдану, заявляючи, натомість, що саме силовики постраждали від дій активістів.

Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.

«Молодики спортивної статури з битками вчиняли хуліганські дії, наносили удари по транспортних засобах, кидали каміння. Міліція затримала близько 20 нападників», - заявили в МВС.

Зокрема, за версією міністерства, 23 січня у Кріпосному провулку в Києві кілька автомобілів почали переслідувати 3 автобуси з працівниками спецпідрозділу «Беркут».

«Правопорушники заблокували рух службового транспорту та почали вчиняти хуліганські дії. Молодики були озброєні бейсбольними битками, наносили удари по транспортним засобам, напали на правоохоронців», - стверджують в міліції.

Крім того, йдеться далі в повідомленні, «правопорушники кидали в бік міліціонерів каміння, в результаті чого одному працівникові «Беркута» спричинено тілесні ушкодження у вигляді перелому ноги».

Водночас, заявили в МВС, «правоохоронці обеззброїли та затримали правопорушників. До органів внутрішніх справ доставлено 18 учасників цього нападу. У затриманих вилучені маски, бронежилети та захисне спорядження, а також ніж, битки, ланцюг».

Слідчими розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб та пов`язане з опором представникові влади) Кримінального кодексу України. Покарання за скоєння цього злочину передбачене у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Наразі проводяться слідчі дії, в ході яких буде з’ясовано ступінь участі у кримінальному правопорушенні кожного із затриманих молодиків, зазначили в МВС.

Тим часом у провулку Лабораторному, додали в УЗГ, «працівники столичної міліції, які патрулювали вулиці Києва, помітили, як група осіб наздоганяє та наносить удари чоловікові. Наздогнавши потерпілого, правопорушники збили його з ніг та продовжили бити».

Правоохоронці припинили правопорушення та затримали 6 правопорушників. Вони доставлені до райуправління міліції і вже затримані процесуально у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 296 КК України – за хуліганство, вчинене групою осіб та пов`язане з опором представникові влади.