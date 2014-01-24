Мера Білгород-Дністровська затримали за підозрою у вимаганні великого хабара

В Одеській області за підозрою у вимаганні та отриманні великого хабара затримано мера міста Білгород-Дністровський.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, до слідчого управління Головного управління МВС України в Одеській області 20 листопада надійшла заява від диспетчера ТОВ «Автостанція» (м. Білгород-Дністровський) про вимагання в нього мером щомісячної неправомірної вигоди у розмірі 4 тис. грн.

«Ця сума вимагалася за сприяння у користуванні земельною ділянкою площею 0,01 га в центрі міста для розміщення майданчика - кінцевої зупинки маршрутного автотранспорту ТОВ«Автостанція», - повідомили в прокуратурі.

У ній також пояснили, що підозрюваний, 1959 р. н., ще в травні 2013 року вимагав у працівника ТОВ «Автостанція», який є депутатом Білгород-Дністровської міської ради, щомісяця передавати йому 4 тис. грн для того, щоб комунальне підприємство «Асорті”не розірвало договір оренди на вищеназвану земельну ділянку, розташовану на вул. Ізмаїльська, 56.

Таким чином, з червня 2013 р. підозрюваний щомісяця отримував від працівника ТОВ 4 тис. грн.” У встановленому законом порядку задокументовано 2 факти отримання мером у листопаді та грудні 2013 від заявника по 4 тис. грн», - розповіли в прокуратурі.

У ході розслідування за підозрою у вчиненні кримінального злочину міліція разом із співробітниками прокуратури Одеської області викрили і 23 січня, затримали підозрюваного з 8 тис. хабара.

Підозрюваного було затримано у своєму службовому кабінеті безпосередньо під час отримання чергової частини неправомірної вигоди - названих 8 тис. грн. ”При огляді, який фіксувався за допомогою відеокамер, на робочому столі, під документами, виявлено і вилучено гроші», - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання йому запобіжного заходу, а також проводяться слідчі дії, спрямовані на закріплення отриманих доказів.

Процесуальне керівництво попереднім розслідуванням здійснює відділ нагляду за додержанням законів протидії корупції та процесуального керівництва з кримінальних виробництв про корупційні правопорушення прокуратури області.