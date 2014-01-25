У Черкасах під вікнами райвідділу міліції стався вибух
09:00, 25 січня 2014Кримінал
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У Черкасах під вікнами Черкаського районного відділу міліції ввечері 24 січня стався вибух.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаські області, на території Черкаського районного відділу міліції стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено 7 вікон.
Потерпілих серед громадян та працівників міліції немає. На місці події працюють експерти.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
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