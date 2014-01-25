У Черкасах під вікнами райвідділу міліції стався вибух

У Черкасах під вікнами Черкаського районного відділу міліції ввечері 24 січня стався вибух.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаські області, на території Черкаського районного відділу міліції стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено 7 вікон.

Потерпілих серед громадян та працівників міліції немає. На місці події працюють експерти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.