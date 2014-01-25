У МВС шукають свідків вбивств Нігояна та Жизневського

До МВС досі не надійшло жодного повідомлення від тих, хто міг бути свідками вбивств Сергія Нігояна та Михайла Жизневського 22 січня на вулиці Грушевського в Києві.

Як повідомляє УЗГ МВС України, правоохоронці встановили, що потерпілі працювали охоронцями на Майдані та постійно були в полі зору великої кількості людей.

Як перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС Віталій Сакал, слідчі розслідують кримінальні провадження, відкриті за фактами умисних вбивств Нігояна та Жизневського.

«З метою якнайшвидшого розкриття цих особливо тяжких злочинів ми ще раз звертаємося до всіх телеканалів та очевидців, які вранці 22 січня перебували на вулиці Грушевського, знали потерплих, або володіють будь-якими іншими даними про обставини скоєння злочину, повідомити слідчого за телефонами: 529-79-08, 529-79-99 або 102», - звернувся до ЗМІ та громадян Сакал.

Як повідомляв УНІАН, сутички між мітингувальниками та правоохоронцями розпочалися на вулиці Грушевського в Києві 19 січня. Сотні людей поранені, є загиблі. У МВС підтвердили, що під час зіткнень на Грушевського загинули 20-річний житель Дніпропетровської області Нігоян і 25-річний громадянин Республіки Білорусь Жизневський. Експерти встановили, що вони обидва загинули в результаті вогнепальних поранень.