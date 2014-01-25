Події в Києві носять «характер найвищого ступеню екстремістських дій» - Захарченко

"Події останніх днів у столиці України показали, що наші спроби мирно розв’язати конфлікт, не вдаючись до силового протистояння, залишаються марними", йдеться у зверненні міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка до громадян та представників іноземних держав.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, Захарченко заявив: «Події останніх днів у столиці України показали, що наші спроби мирно розв’язати конфлікт, не вдаючись до силового протистояння, залишаються марними. Наші заклики не почуті, домовленості перемир’я порушуються. У бік міліції, яка не вдається до застосування сили, адже тривають перемовини влади та опозиції, знову полетіли бруківка та “коктейлі Молотова”, підпалений житловий будинок».

«Радикальний депутат Олег Ляшко закликав затримувати та нападати на правоохоронців. Як наслідок, вночі одного міліціонера вбито пострілом в голову, троє правоохоронців захоплені на Майдані Незалежності. Один з них, важко поранений, в госпіталі, ще двох продовжують утримувати в будівлі Київської міської державної адміністрації. Перемовини міліції з лідерами протестів та опозиційними депутатами, які тривали вночі, не дали результату. Вони вже не можуть вплинути на радикальні угруповання, які контролюють захоплені будівлі та влаштовують силові акції. За оперативною інформацією, отриманою правоохоронцями, у Будинку профспілок та КМДА накопичується вогнепальна зброя» - зауважив Захарченко.

На його переконання, «на ці події, які вже носять характер найвищого ступеню екстремістських дій, мирова спільнота не повинна затуляти очі. Опозиційні лідери не відмежовуються від радикальних сил, але вже не в змозі їх контролювати та наражають на небезпеку громадян України».