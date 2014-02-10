Працівники УБОЗу затримали «злодія в законі», відомого як «Льоха Краснодонський»

Працівники УБОЗу Луганської та Донецької областей у результаті проведення спільної операції затримали «злодія в законі», відомого у кримінальних колах на прізвисько «Льоха Краснодонський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, його УБОЗівці затримують вже не вперше. У червні 2013 року у ході проведення санкціонованого обшуку помешкання «Льохи Краснодонського» було виявлено та вилучено вогнепальну зброю. У подальшому за незаконне поводження зі зброєю чоловіка було засуджено до 4 років позбавлення волі із відстрочкою відбуття покарання терміном в 1 рік.

Перебуваючи на умовно-достроковому звільненні, він вкотре порушив чинне законодавство. У своєму позашляховику він перевозив два пістолета і наркотики, за що знову був затриманий. Разом з ним в автомобілі перебував його озброєний помічник, в якого також вилучили пістолет ТТ.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 309 (зберігання наркотиків) Кримінального кодексу України.

Відносно «злодія в законі» обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронних засобів контролю. Триває слідство, у ході якого буде враховано попередню судимість.