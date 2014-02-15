Повідомлень про виявлення кримінальних невпізнаних трупів до міліції не надходило – ГУ МВС

Повідомлень про виявлення кримінальних невпізнаних трупів до міліції Київської області не надходило.

Про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області.

У міліції нагадали, що сьогодні ЗМІ «розповсюдили інформацію з посиланням на сторінку в соціальній мережі щодо виявлення на території Київської області понівеченого тіла активіста Євромайдану».

«За офіційними даними Головного управління міліції столичного регіону за останні три доби на території Київщини невпізнаних кримінальних трупів виявлено не було. Жодних повідомлень аналогічного характеру до органів внутрішніх справ від громадян не надходило», - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що згідно ст. 396 Кримінального кодексу України приховування злочину карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, Sprotiv.org з посиланням на активіста Миколу Ляховича написав, що під Києвом селяни знайшли труп учасника акцій протесту на Євромайдані.

Також повідомляється, що, за словами людей, які виявили труп, на потерпілому була жовто-блакитна стрічка, він був одягнений як учасник акцій протесту. «Оскільки тіло, на думку селян, було одягнуто як «майданівець», та ще й з спотвореним обличчям, то люди побоялися звернутися до «міліції». Селяни просто бояться розділити долю «афганців» з Майдану, на яких порушили кримінальну справу за те, що здали до міліції «щура», який нишпорив по скриньках пожертвувань», - написав Ляхович у Facebook.

За його словами, селяни приховали знайдений труп, щоб його не розірвали собаки, а самі через треті руки передали інформацію опозиції з проханням їх у це «не втягувати».