Заступник начальника Генштабу ЗСУ Думанський подав у відставку - ЗМІ

Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Юрій Думанський подав у відставку.

Цю інформацію Думанський підтвердив LB.ua.

”Дійсно, я підтверджую, що написав рапорт. Сьогодні відбувається втягування військових у громадянський конфлікт, а це неприпустимо, оскільки це може призвести до загибелі як військовослужбовців, так і мирних громадян, що недозволено. Це - моя власна позиція, як громадянина, офіцера, керівника, який відповідає за своїх підлеглих. Тому я подав у відставку”, - сказав генерал-лейтенант.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки ці події пов`язані і чи намагався він - перед тим як писати рапорт - поговорити з керівництвом, власне міністром Павлом Лебедєвим, Думанський зазначив: ”Ви ж розумієте, що розмови, спроби донести свою позицію були. Але ситуація склалася так, що я прийняв рішення піти”.

”Нинішнє керівництво має свою позицію і робить те, що воно робить”, - додав він.

Як відомо, це вже друга гучна відставка у Генштабі за останні дні - напередодні рапорт написав начальник Генштабу Володимир Замана.