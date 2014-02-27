У Львові відкрили пункт прийому зброї якою заволоділи громадяни під час масових заворушень

У Львівській ОДА відкрили Єдине вікно прийому зброї та боєприпасів, якою заволоділи громадяни під час масових заворушень.

Про це повідомив УНІАН начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко.

«Під час масових заворушень у Львові була викрадена певна кількість зброї та боєприпасів. Маю прохання до львів’ян з розумінням поставитись до того, що ця зброя має бути повернена до органів внутрішніх справ. 26 лютого було відкрито Єдине вікно прийому цієї зброї та боєприпасів, яке знаходиться у Львівській ОДА на 1-му поверсі у приймальні громадян. Там працюють наші працівники, котрі уповноважені отримувати здану зброю та боєприпаси. Громадяни, котрі добровільно здають зброю та боєприпаси не будуть притягнуті до кримінальної або адміністративної відповідальності. Особи, котрі не мають довіри до органів внутрішніх справ, можуть у будь-який спосіб передати цю зброю міській владі у районні адміністрації та у Львівську міську раду. Це питання погоджено з органами місцевого самоврядування.», - повідомив Зюбаненко.

Він також зазначив, що криміногенна ситуація у місті Львові залишається стабільною. Злочини та правопорушення, що скоюються, негайно реєструються. На них реагують слідчо-оперативні групи спільно із Народною Самообороною.

Як повідомляв УНІАН, працівники міліції Львівщини продовжують забирати у громадян захоплену під час погромів 19 лютого у райвідділах міліції Львова зброю.