На Львівщині правоохоронці викрили начальника місцевого РАГСу в одержанні неправомірної вигоди

Міліціонери викрили керівника районного РАГСу в одержанні неправомірної вигоди в сумі 1000 гривень. Встановлюються усі факти одержання таким чином незаконних вигод посадовцем.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили керівника районного РАГСу в одержанні неправомірної вигоди від місцевої мешканки за сприяння у видачі свідоцтва про зміну прізвища.

«За сприяння у видачі свідоцтва про зміну прізвища, 53-річна керівник РАГСу отримала 1000 гривень, однак скористатись ними так і не встигла, оскільки її викрили правоохоронці», - повідомив заступник начальника відділу УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області підполковник міліції Михайло Тесля.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють усі факти одержання таким чином незаконних вигод посадовцем районного РАГСу .