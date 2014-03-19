В Одесі затримано «злодія в законі» на прізвисько Лавасогли Батумський

В Одесі сьогодні, 19 березня, міліція затримала «злодія в законі» на прізвисько Лавасогли Батумський.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітники ГУБОЗ МВС України і регіонального підрозділу з боротьби із організованою злочинністю в результаті проведеної спецоперації затримали громадянина Грузії, «який у кримінальному середовищі має статус «злодія в законі» і має ім`я Лавасогли Батумський».

«За даними правоохоронців, 11 грудня 2013 державною міграційною службою вже було ухвалено рішення про примусове видворення цього кримінального авторитету за межі нашої держави із забороною в`їзду на територію України строком на 3 роки. Яким чином ця людина потрапила на територію Одеської області, ще належить встановити правоохоронцям», - повідомили у відділі.

Зараз співробітники міліції проводять перевірку щодо того, яким чином кримінальний авторитет перетнув державний кордон України, і на причетність до скоєння кримінальних злочинів на території Одеси. Також вирішується питання про повторне примусове видворення «злодія в законі» за межі України.

Як повідомляв УНІАН, «злодія в законі» на прізвисько Лавасогли Батумський видворили з України в грудні 2013 року.