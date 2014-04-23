В МВС стверджують, що на сьогодні лише двоє осіб вважаються зниклими безвісти під час акцій на Майдані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник Департаменту карного розшуку Міністерства внутрішніх справ Василь Паскал на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії з розслідування протиправних дій правоохоронців під час акцій протесту, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року.

Він зазначив, що з листопада 2013 по березень 2014 року в органах внутрішніх справ України зареєстровано 108 заяв і повідомлень щодо зникнення учасників Майдану.

За його словами, серед них було 18 повідомлень про зникнення неповнолітніх, котрих згодом розшукали.

Також у 53 випадках осіб розшукано протягом трьох днів без відкриття відповідних оперативно-розшукових справ, зазначив Паскал.

Він додав, що за 48-ма фактами розпочаті кримінальні провадження, але в 46 випадках вони були закриті у зв`язку із встановленням місця перебування осіб.

Паскал повідомив, що станом на 23 січня залишилося лише 2 кримінальні провадження стосовно двох осіб, які, за свідченнями рідних, поїхали на Майдан і зникли безвісти.

За його словами, йдеться про Анатолія Шинкарука з Вінницької області та Андрія Тарасенка із Херсонської області.

Він також повідомив, що не встановлено особу однієї людини, тіло якої знайдено в Будинку профспілок у Києві після пожежі.

Паскал заявив, що інформація, яка була в ЗМІ з приводу нібито обезголовлених тіл, не підтверджена. За його словами, жодного факту, який би підтверджувався матеріалами, на сьогодні немає.