В уряді пропонується створити комісію з розслідування аварії українського судна у Південно-Китайському морі (Гонконгська протока) і залучити до комісії представників зацікавлених міністерств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту, 22 березня транспортно-буксирне судно „Нафтогаз-67” (власник ДАТ „Чорноморнафтогаз”), яке зіткнулось з балкером „Яохай” (КНР), виконувало роботи у даному регіоні за договорами фрахту з компанією „Фортранс Лімітед” (Швейцарія) з 2003 року.

Внаслідок зіткнення судно „Нафтогаз-67” затонуло. За попередньою інформацію, на борту судна знаходилось 25 членів екіпажу (24 працівника ДАТ „Чорноморнафтогаз” та один представник фрахтувача). На 20.00 22 березня за київським часом врятовано 7 членів екіпажу (шістьох працівників ДАТ „Чорноморнафтогаз”, у тому числі капітана судна, та представника фрахтувача – громадянина Китаю). Врятовані члени екіпажу доставлені до берегового шпиталю.

Рятувальні роботи продовжуються із застосуванням водолазів, гелікоптерів та катерів.

Для з’ясування причин та обставин морської аварійної події та координації подальших дій у Мінтрансзв`язку, Укрморрічфлоті та ДАТ „Чорноморнафтогаз” створено оперативні штаби.

Сьогодні о 4.25 за київським часом проведено водолазний огляд судна. Виявлено пробоїну правого борту в районі надбудови, приблизна довжина - пробоїни 4 м. Глибина моря в місці затоплення - близько 25 м. Судно знаходиться у каналі у положенні оверкіль та заважає судноплавству.

З 5.05 почалася операція з підготовки та підйому судна. О 6.25 на місце аварійної події було направлено кран для підйому судна.

Розслідування причин та обставин морської аварійної події проводиться морськими властями КНР відповідно до Кодексу по розслідуванню морських аварій та інцидентів (Резолюція ІМО А.849).