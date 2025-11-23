В океані є ділянка дна, яка постійно перебуває в центрі суперечок між країнами. Це пов'язано з тим, що вона багата на цінні метали.

Роками океанографи сперечалися про дивні сигнали, що надходили з дна однієї з ділянок Тихого океану. Сигнали були настільки слабкими, що їх легко можна було пропустити.

Тепер, як пише Ecoportal, джерело стало зрозумілим, і це знову доводить, що діяльність людини шкодить навколишньому середовищу. Зазначається, що в океані є ділянка дна, яка постійно перебуває в центрі суперечок між країнами. Це пов'язано з тим, що вона багата цінними металами.

Що передувало

У 1979 році в цьому районі було проведено пробний видобуток корисних копалин. Команда, яка проводила цю роботу, хотіла перевірити, чи вдасться добути метали, не пошкодивши дна.

Пізніше команда видобувників наполягала на незначності шкоди. Але щось у даних змінилося і виявилося, що ця ділянка дна значно пошкоджена.

Дослідники вивчили старі записи, такі, як журнали гідролокаторів, супутникові знімки і все інше, що їм вдалося знайти. Сигнали не відповідали землетрусам, суднам, що проходять повз, або звичайному гулу морського життя.

Сигнали вказували на повільний рух, ніби дно океану намагалося осідати. Випробувальна зона не охоплювала більшу частину морського дна, але сліди, залишені гірничодобувною машиною, завдали тривалішої шкоди, ніж очікувалося.

Загадка морського дна в Тихому океані

Дослідники, які повернулися на цю ділянку кілька років тому, виявили, що вона застигла в часі. Осад майже не рухався, а тварини, які мали повернутися в цей район, не повернулися.

Видання зазначило, що це схоже на те, начебто природні процеси, які мали відбутися тут, зупинилися. Нові дослідження показали, що гірничодобувні випробування не просто торкнулися поверхні. Вони змінили рух осадових порід і вплинули на життя, що колись вирувало на дні.

Дивні сигнали з'являються на дні Тихого океану

Глибокі води рухаються повільно, але в них все одно є свій ритм. Коли він порушується, прилади вловлюють дані і передають їх фахівцям.

Що глибше фахівці вивчали це питання, то більше їм ставало зрозуміло, що збурення 1979 року завдало ландшафту таких змін, які океан уже не міг виправити. Місце випробувань змінилося назавжди. Воно застрягло в замкнутому колі, де відновлення ніколи не припинялося. Десятиліттями ці дивні сигнали були просто порушеним морським дном. Воно намагалося відновити рівновагу, але безуспішно.

До чого призвело втручання людини

"Ця частина тихоокеанського дна більше ніколи не бачила життя. Ця зона залишилася порожньою", - написало видання.

Через десятиліття після порушення цілісності океану вчені очікували появи хоч якогось нового життя, можливо, бактерій, кількох черв'яків, чого завгодно, але замість цього вони виявили лише порожні рівнини. Крім відсутності морського життя, вчені знаходять дивними й інші речі.

Вся система, що існувала раніше на цій ділянці морського дна, здається порушеною. Формування конкрецій займає мільйони років, і без них середовище проживання зникає: немає середовища проживання - немає життя. Тому сигнали, які вловлюють експерти, залишаються млявими.

Який висновок зробили вчені

Ці дивні свідчення тепер зрозумілі. Якщо таке може зробити з морським дном один із тестів, уявіть собі повномасштабний видобуток корисних копалин. Ця ділянка морського дна мертва, вкрита осадом, який має дрейфувати, але майже не рухається. Хімічний обмін, який зазвичай реєструють сканери, приглушений.

"Ця ділянка океану так і не відновилася після експерименту з видобутку корисних копалин. Тепер вона слугує нагадуванням про те, наскільки поганими можуть бути людські дії", - підсумувало видання.

