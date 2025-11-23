'Це продаж України': Болтон різко 'розніс' мирний план Трампа

Болтон попередив, що 28-пунктовий мирний план Трампа винагороджує агресію Росії, ставлячи Київ перед важким вибором.

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон жорстко засудив 28-пунктову пропозицію президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, заявивши, що план був складений з "російської точки зору".

"Росіяни самі не змогли б написати кращого договору. Це продаж України. І для всіх, хто думав, що Трамп підтримує Україну, це ще раз доводить: йому байдуже", - сказав Болтон у програмі NewsNation On Balance with Leland Vittert, цитує The Hill.

За його словами, для Трампа мирний план — це "частина боротьби за Нобелівську премію миру".

Болтон порівняв план із політикою умиротворення на прикладі Невілла Чемберлена:

"Цей договір винагороджує неспровоковану агресію. Якщо Україна погодиться, це сигнал для Росії та Китаю, що агресія може досягати успіху".

Він закликав Зеленського та американських радників переконати Трампа внести зміни до плану, підкресливши, що потрібна повна переробка, а не дрібні корективи.

Колишній радник постійно критикує Трампа з моменту його першої каденції. Минулого місяця федеральне велике журі висунуло Болтону звинувачення у передачі та зберіганні секретної інформації про національну оборону, але справа наразі повільно просувається до суду.

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україні треба тримати таку позицію перед своїм народом, але країні доведеться ухвалювати складні рішення щодо територіальних поступок Росії для припинення війни.

До того ж Келлог запевнив, що команда Трампа, разом із представниками Росії підготувала такий "мирний план", який Україні "буде важко відхилити", оскільки він містить гарантії безпеки.

За даними WP, Зеленський може погодитись на вихід з Донбасу та скорочення ЗСУ в обмін на мир.

