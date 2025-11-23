Сьогодні дипломати працюватимуть над "мирним планом".

Представники України, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії сьогодні зустрічаються у Швейцарії для обговорення плану з 28-пунктів, який США представили як проєкт завершення війни. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії. Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, дуже важливо прискорювати реалізацію всіх домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО.

Окремо президент зазначив, що вчора ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи в Тернополі, на місці влучання російської ракети у житловий будинок.

"Чотири доби безперервно працювали рятувальники. Внаслідок цього російського злочину загинуло 33 людини, серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, шестеро досі вважаються безвісти зниклими", - повідомив Зеленський.

Водночас, він додав, що тривають аварійні роботи у Дніпрі, на місці влучання російського дрона біля багатоповерхівки. Відомо, що 14 людей постраждали від удару, серед них дитина.

Також у Нікополі росіяни вдарили FPV-дроном, внаслідок чого травмували двох дітей та жінку.

За словами глави держави, протягом усього тижня російські загарбники запустили понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіаційних бомб та більше 60 ракет різних типів.

Мирний план для України - новини

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада США передали України бачення щодо мирного плану завершення війни з 28-ми пунктів. Суть цих пунктів співзвучна з російськими вимогами капітуляції України. Україна має дати відповідь Вашингтону щодо плану до наступного четверга, коли в США відзначатимуть День Подяки.

22 листопада Зеленський затвердив склад делегації України для консультацій із міжнародними партнерами щодо закінчення війни. До складу делегації для консультацій увійшли 9 високопосадовців. Делегацію України очолив керівник ОП Андрій Єрмак.

Провідні європейські країні узгодили свої позиції щодо "плану" від Трампа і надіслали американцям свою істотно перероблену версію.

