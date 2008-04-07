У Грузії за участю українського корвету розпочалася активація Blackseafor

У грузинському порту Батумі відбулася урочиста церемонія відкриття другої фази сьомої активації Спільної Чорноморської групи військово-морського співробітництва “Blackseafor”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, в квітневій активації країни-учасниці “Blackseafor” представляють український корвет “Тернопіль”, великий десантний корабель Чорноморського Флоту Росії “Цезар Кунніков”, румунський корвет “Контр-адмірал Макеларіу” та болгарський фрегат “Смелі”. Флагманом цьогорічної квітневої активації “Blackseafor” є фрегат ВМС Туреччини “Тургутрейс”, на якому розміщені оперативний штаб з’єднання та командир.

На борту фрегату ВМС Туреччини відбулася прес-конференція, на якій командир з’єднання капітан 1-го рангу Левент ГЬОРГЕЧ відзначив семирічні досягнення спільної роботи в рамках “Blackseafor”. Серед них, зокрема, набуття безцінного досвіду з правильного спостереження за цивільними суднами і літаками, з перехоплення і догляду судна-порушника, з передачі вантажів на ходу, а також з тактичного маневрування і зв’язку.

Як зазначив начальник оперативного штабу “Blackseafor” офіцер ВМС України капітан 2-го ранту Денис Березовський, на сьогоднішній день усі навчально-бойові процедури чітко окреслені і прописані у спеціальній документації. В ній враховано кращий досвід організації і проведення морських операцій на морі за стандартами НАТО, напрацьований останніми роками.

В рамках квітневої активації, яка триватиме до 26 квітня, кораблі країн-учасниць “Blackseafor” крім грузинського порту Батумі відвідають також російський порт Новоросійськ та український Севастополь.

Під час переходів морем з порту до порту екіпажі кораблів проведуть, зокрема, тренування з пошуку та рятування людини, яка опинилася за бортом, надання допомоги кораблю, що зазнав лиха, евакуації хворого вертольотом з корабля, буксирування пошкодженого корабля.

Довідка УНІАН. Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі Угоди про створення Спільної чорноморської військово-морської групи, основними завданнями “Blackseafor” є проведення операцій з пошуку та рятування, гуманітарних, протимінних операцій, операцій щодо захисту навколишнього середовища, візити доброї волі та інші завдання за згоди держав-учасниць (Болгарія, Грузія, Росія, Румунія, Туреччина та Україна).

Командувач “Blackseafor” призначається на один рік. Посада переходить за принципами ротації від однієї країни до іншої в алфавітному порядку. Командувач квітневої активації “Blackseafor” є командир першого дивізіону фрегатів ВМС Туреччини капітан 1 рангу Левент Гьоргеч.

У серпні поточного року командування “Blackseafor” приймає Україна.