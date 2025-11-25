Ключова розбіжність, яку мають подолати президенти США та України, стосується питання територій.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом "якнайшвидше" – можливо, під час Дня подяки, що святкуватимуть 27 листопада.

На зустрічі він має намір узгодити угоду між США та Україною щодо умов припинення війни. Таку заяву зробив в інтервʼю Axios керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Видання нагадує, що американські та українські чиновники досягли принципової згоди щодо більшості пунктів плану. Його вдалося суттєво зміни, порівняно з початковим планом, що складався з 28 пунктів. Тепер Зеленський хоче обговорити з Трампом питання територій.

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що... це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни. Тому що [Трамп] може сказати: "Дивіться, це підтверджено і узгоджено, наша позиція з українцями. Ми підтримуємо її і продовжуємо зараз розмовляти з росіянами", – пояснив Єрмак.

Американський чиновник також підтвердив виданню, що велися переговори про організацію такої зустрічі цього або наступного тижня. Однак, за його словами, дата ще не визначена.

"Мирний план": головні розбіжності

За словами Єрмака, ключова розбіжність, яку мають подолати президенти США та України, стосується питання територій. У початковому варіанті плану Україна мала би відмовитися від всієї території Донецької та Луганської областей, навіть тієї, яка не окупована ворогом. Таке рішення у США аргументували тим, що втрата тієї території нібито є лише питанням часу.

Та, за винятком деяких питань, поточний проєкт відповідає інтересам України та поважає її червоні лінії, каже Єрмак.

Гарантії безпеки для України

До нового проєкту "мирного плану" включили гарантії безпеки, які США та Європа нададуть Україні.

Керівник ОП пояснив, що ці гарантії будуть "юридично зобов'язуючими". За його словами, США відреагували позитивно на ідею закріпити їх у офіційному договорі.

Автори нагадали, що попередній проєкт закликав США і НАТО розглядати тривалий російський напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту". Водночас передбачалася відмова України від членства в НАТО та присутності військ Альянсу на своїй території в обмін на гарантії безпеки.

Єрмак наголосив, що Україна не відмовиться від свого конституційного зобов'язання рухатися в напрямку НАТО в майбутньому. Однак при цьому він додав:

"Ми живемо в реальності. Ми не в НАТО".

РФ продовжує бити по Україні

Керівник Офісу президента згадав про російську атаку на Київ вночі 25 листопада. За його словами, обстріл є ознакою того, що Росія не планує укладати мир.

При цьому Єрмак зауважив, що якщо США та Україна зможуть узгодити спільну позицію, а Дональд Трамп чинитиме тиск на російського диктатора Путіна, аби той погодився на переговори на цих умовах, кінець війни в Україні "може бути близьким".

"Мирний план": інші новини

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Зеленський вважає, що більша частина "мирного плану" США може бути прийнята. За словами британського політика, Європа вирішила не складати свій окремий план врегулювання війни, а зосередитися на внесенні змін до американської пропозиції.

У Білому домі заявили, що за тиждень США досягли суттєвого прогресу у завершенні російсько-української війни. Однак ще є кілька розбіжностей, які потребуватимуть подальших перемовин.

