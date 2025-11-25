В столиці дорожчає житло на вторинному ринку нерухомості.

Вартість житла в Києві зростає. У столиці середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку дорівнює 66 тисяч доларів (+10% порівняно з минулим роком), а вартість одного квадратного метру - 1 620 доларів.

Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Зазначається, що найдешевшу "однушку" на вторинному ринку столиці можна знайти у Деснянському районі - у середньому 35,3 тисячі доларів без ремонту та 41,5 тисячі дол. з ремонтом.

Далі йде Святошинський район із 49,3 тис. дол. за однокімнатну без ремонту (з ремонтом - 86,5 тис. дол). На третій сходинці перебуває Солом'янський район, де можна придбати однокімнатну без ремонту за 49 тис. дол. та 100 тис. дол. з ремонтом.

Водночас найвищі ціни зафіксовано в Печерському районі - 122 тис. доларів за однокімнатну квартиру без ремонту та 135 тис. доларів з ремонтом.

Далі йдуть:

Шевченківський район - 78 тис. дол. без ремонту та 189 тис. дол. з ремонтом;

Голосіївський район - 60 тис. дол. за квартиру без ремонту, 120 тис. дол. - з ремонтом;

Подільський район - 68,5 тис. дол. за квартиру без ремонту, 112 тис. дол. - з ремонтом.

Ринок житла в Україні - останні новини

За результатами дослідження OLX Нерухомість, у великих містах України сумарні витрати на оренду однокімнатної квартири наздоганяють ціну купівлі такого житла на вторинному ринку приблизно за 12–14 років.

12 листопада стало відомо, що Львів очолив рейтинг міст із найдорожчим житлом на вторинному ринку із середньою вартістю однокімнатної квартири в 67 тисяч доларів.

