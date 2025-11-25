Чоловік призовного віку мав заплатити за послугу понад 16 тисяч доларів.

Інкасатори одного з банків вирішили заробити на перевезенні чоловіків призовного віку до кордону з Угорщиною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В повідомленні сказано, що на околиці села Яноші Закарпатської області правоохоронці разом з військовослужбовцями відділу прикордонної служби "Лужанка" та спецпідрозділу КОРД, зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками.

"В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників - 42-річний та 58-річний жителі Львова - везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку", - зазначають в пресслужбі ДПСУ.

Повідомляється, що за цю послугу чоловік мав заплатити 16500 тисяч доларів США, частину з цієї суми вже встиг передати, а решту повинен був сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини.

В повідомленні казано, що затримання відбувалося в ході реалізації матеріалів кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Прикордонники показали відео затримання інкасаторського автомобіля.

Спроби незаконно перетнути кордон

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2025 року біля Ужгорода прикордонники Чопського загону затримали двох громадян України, які на самокатах намагалися у незаконний спосіб пробратися до Словаччини.

В ДПСУ зазначили, що група реагування від відділу "Ужгород" затримала двох чоловіків з наплічниками, які пересувалися в напрямку суміжної держави на самокатах. Їх зупинили за 300 метрів від кордону.

Жителі Ужгорода віком 34 і 43 років зізналися, що мали намір потрапити поза пунктами пропуску до країн ЄС з метою подальшого проживання, працевлаштування та уникнення кримінальної відповідальності. Оперативники загону встановили, що відносно обох них раніше було висунуто обвинувачення за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

