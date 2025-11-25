У початковому "мирному плані" щодо завершення війни передбачалася відмова України від членства в НАТО.

Україна не відмовлятиметься від конституційного зобовʼязання рухатися в НАТО у майбутньому. Таку заяву зробив в інтервʼю виданню Axios керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи "мирний план" щодо завершення російсько-української війни.

В матеріалі зазначається, що в початковому "мирному плані" передбачалася відмова України від членства в НАТО. Також Київ мав відмовитися від розміщення військ країн-членів Альянсу на своїй території в обмін на гарантії безпеки.

Єрмак зауважив, що Україна не відмовиться від шляху до НАТО, але додав:

Відео дня

"Ми живемо в реальності. Ми не в НАТО".

Примітно, що до оновленого проєкту "мирного плану" включили гарантії безпеки, які Сполучені Штати Америки та європейські країни нададуть Україні.

За словами керівника Офісу президента, йдеться про "юридично зобов'язуючі" гарантії. Єрмак зазначив, що у Вашингтоні з позитивом відреагували на ідею закріпити їх у офіційному договорі.

"Мирний план" щодо завершення війни в Україні

Як відомо, ще кілька днів тому у медіа зʼявилася низка матеріалів про те, що США і Росія розробили "мирний план". Багато хто називав його примусом України до капітуляції.

Запропонований план складався з 28 пунктів, серед яких була і вимога щодо відмови України від всієї території Луганської та Донецької областей. Також РФ вимагала надання особливого статусу російській мові.

Після зустрічі між представниками України та США, що відбулася в Женеві, план скоротили до 19 пунктів. За даними Bloomberg, звідти прибрали і пункт про використання російських заморожених активів.

Президент України Володимир Зеленський казав, що чутливі питання він обговорить з Трампом особисто. Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом найближчим часом – можливо, на День подяки 27 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: