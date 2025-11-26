Видання зазначило, що Україна не погоджується на те, щоб віддати території Росії на сході країни, які вона не контролює.

З першого раунду переговорів про укладення мирної угоди зрозуміло, що Кремль як і раніше наполягає на своїх максималістських цілях щодо України, тоді як Київ прагне знайти реальний шлях до членства в НАТО і не хоче поступатися своїми територіями. Україна та її європейські союзники публічно заявляють, що мир не може означати капітуляцію перед Росією, пише CNN.

В публікації зазначається, що Росія хоче отримати повний, офіційний контроль над східними регіонами України. Тобто, це б означало, що Україні доведеться відмовитися від сильно укріплених частин Донецька, які вона все ще контролює та вважає критично важливими для оборони країни.

Додається, що Україна вже неодноразово відкидала можливість відмови від територій, які Росії не вдалося взяти під свій контроль. Проте раніше Київ давав згоду на тимчасове перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту, що фактично закріпило б окупацію Росією територій, які вона контролює.

Видання ознайомилося з пропозиціями США, які викладені в "мирному плані" й зазначило, що в документі передбачається, що територія "фортечного поясу" на сході України може стати демілітаризованою зоною, яка фактично контролюється Росією. Однак, її військові сили погодяться не входити на цю територію.

Видання зазначило, що важко уявити, як президент України Володимир Зеленський міг би погодитися на це після років конфлікту, але теоретично це могло б стати одним із напрямків потенційного дипломатичного руху.

Припускається, що простір для маневру в цих питаннях може полягати в тому, як можуть виглядати надійні гарантії безпеки для України без залучення НАТО. В первинному плані США були передбачені "надійні гарантії безпеки" для України та визначено конкретні сценарії, які б призвели до скоординованої реакції США в галузі безпеки.

При цьому, Україна твердо дотримується своїх вимог щодо надійних гарантій безпеки та прагнення приєднатися до НАТО. Поки невідомо, чи погодиться Україна на певну форму гарантій за зразком статті 5 НАТО, навіть якщо це означатиме неможливість офіційно приєднатися до альянсу найближчим часом.

"Можна було б дещо пом'якшити вимогу про відсутність військ НАТО, не підпорядковуючи їх командуванню НАТО", - висловив думку колишній верховний головнокомандувач НАТО, адмірал Джеймс Ставридіс.

Він не виключає ситуації, коли Україна зможе прийняти контингент з певних країн, які стануть своєрідним запобіжним механізмом.

"Може скластися така ситуація, що українці двосторонньо приймуть контингент з Польщі, групу з Естонії, Латвії, Литви, країн Північної Європи... під їхнім власним національним прапором. Вони могли б тоді стати своєрідним запобіжним механізмом", - поділився Ставридіс.

Зазначається, що це рішення може заспокоїти занепокоєння України, але проти нього може бути Росія.

Видання констатує, що наразі Росії поступово вдається завойовувати позиції на полі бою в Україні, бо військовий конфлікт перетворився на виснажливу війну. Це вигідно для Росії, оскільки в неї більша чисельність армії.

"Вони явно вважають, що будуть взмозі диктувати Україні свої умови, а не просто вести переговори. Мені важко уявити, на які ще поступки вони дійсно готові піти", - вважає керівник відділу зовнішньої політики аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre Джон Лаф.

Він розповів, що має "песимістичне" ставлення до перспектив швидкого встановлення миру. Також Лаф припустив, який наразі дипломатичний розрахунок Кремля.

"Я думаю, що перед Путіним стоїть питання... чи хоче він втратити можливість скористатися допомогою Трампа, адже в якийсь момент Трамп втомиться займатися цим питанням і перестане вкладати в нього зусилля", - зазначив Лаф.

Водночас, видання The New York Times зазначило, що США призначили переговори з російською делегацією, оскільки деякі представники адміністрації Трампа вважали, що зміни до мирної угоди, досягнуті в результаті зустрічей між переговорниками з Америки та України, можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна відразу ж відхилити її.

Пропозиції США щодо завершення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп висловив думку, що мирна угода між Україною і Росією дуже близько. Водночас, він визнав, що сподівався на те, що все вирішиться швидше. Очільник Білого дому додав, що за минулий місяць загинули в війні 25 тисяч солдатів. Тому, він сподівається, що скоро стане відомо, чи можливе завершення війни в Україні незабаром.

Також ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський хотів би зустрітися з очільником Білого дому "якнайшвидше". Єрмак припустив, що це може статися 27 листопада, коли в США святкують День подяки. На зустрічі з Трампом Зеленський має намір узгодити угоду між США та Україною щодо умов припинення війни.

