Потреба в працівниках, згідно з прогнозом, в Україні буде в найближчі 10 років.

Українські роботодавці все активніше залучають до роботи трудових мігрантів. Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пензин розповів, що нещодавно деревообробне підприємство із Закарпаття завезло 150 робітників із Бангладеш, пише Страна.ua.

Кілька компаній на будівельному ринку також розповіли виданню, що замовили рекрутерам вербування людей з Індії, Пакистану та Бангладеш.

"Поки що на будмайданчиках їх немає, все в процесі. Але тема дуже перспективна", - розповів керівник однієї з девелоперських компаній.

Зазначається, що через катастрофічний дефіцит кадрів в країні та дисбаланс на ринку праці український бізнес змушений шукати персонал в інших країнах. Ба більше, прогнозується, що в майбутньому потреба в трудових мігрантах буде тільки зростати.

"У перспективі найближчих 10 років Міжнародна організація праці оцінює нестачу трудових ресурсів у нашій країні на рівні 8,8-8,7 млн. Цифри сформовані з урахуванням відновлення країни після закінчення війни. Але й зараз людей не вистачає, а замінити їх, крім як іноземними робітниками, немає ким", - пояснив керівник асоціації агенцій з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Пензин зазначив, що вже зараз українські роботодавці готові працевлаштовувати до 400-450 тисяч іноземців на рік.

Але є й значна проблема. Голова концерну "Ярослав" Олександр Барсук розповів, що іноземні працівники коштують недешево.

"22 тисячі потрібно дати простому працівнику. Ще 5 тисяч - посередникам, причому, не разово, а, як мінімум, щомісяця протягом першого півріччя. Ще стільки ж - на податки. У результаті виходить 32 тисячі гривень на місяць, що, м'яко кажучи, дорогувато. Поки ми не змогли домовитися", - поділився він.

Власник мережі продуктових магазинів, який сам є вихідцем з Таджикистану, пояснив, що "посередники виламують руки" не випадково.

"На завезенні людей вже збудовано прибутковий бізнес. Тому що привезти робітника навіть за наявності робочої візи та всіх дозволів дуже складно - на кордоні людей масово розгортають. Через посередників питання із забороною на в'їзд можна вирішити за 1-3 тисячі доларів", - розповів бізнесмен.

За його словами, вже відомі ситуації, коли нелегалів тримають як рабів, змушуючи працювати за копійки. Є посередники, які пропонують "купити раба", якому "не потрібно платити зарплату" за 4-5 тисяч доларів.

Зокрема, що в вересні поточного року поліція України викрила злочинну групу, яка завозила до Київської області робітників із Узбекистану. Їм обіцяли високі зарплати, але насправді людей змушували працювати у сільському господарстві фактично на рабських умовах.

Ринок праці в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що результати дослідження ринку праці, яке проводила Європейська бізнес Асоціація, показали, що більшість компаній в Україні в 2026 році планують підвищити заробітну плату своїм працівникам. Результати опитування показали, що 94% компаній планують збільшити рівень заробітної плати своїм працівникам. Примітно, що 36% компаній мають на меті збільшити кількість працівників у 2026 році.

Також ми писали, що в дослідженні від "OLX Робота" вказується, що найбільш прийнятним рівнем заробітної плати для більшості українців є від 20 до 30 тисяч гривень. Таку відповідь надав 31% респондентів. Зазначається, що 30% респондентів поділилися, що хочуть заробляти від 30 до 50 тисяч гривень, а 19% - від 50 тисяч. Зарплату в 10-20 тисяч вважають прийнятною лише 17% респондентів.

